Neues Ladenkonzept

So schnell geht der Bau einer Aldi-Filiale

Frischer, übersichtlicher und entspannter: Der Harddiscounter Aldi Suisse hat ein neues Filialkonzept. Das Zeitrafferviedeo zeigt, wie ein Laden entsteht.

Aldi Suisse hat ein neues Ladenkonzept. Zu sehen ist es bereits in zwei Testfilialen in Aadorf und Sirnach. Nun will der Harddiscounter das Konzept vorerst in 30 Filialen in der Deutschschweiz anwenden. Der Rollout beginnt diese Woche und soll bis Anfang Oktober abgeschlossen sein.