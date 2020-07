vor 51min

Staatsanwalt zum Fall Maddie

«So schnell werden wir keinen Schlussstrich ziehen»

Berichte, wonach die deutschen Ermittler im Fall Maddie McCann daran denken, das Verfahren bald einzustellen, sind falsch. Aber nicht nur das stellt Hans Christian Wolters von der Braunschweiger Staatsanwaltschaft gegenüber 20 Minuten klar.

von Ann Guenter

1 / 6 Maddie McCann verschwand 2007 im Alter von fast vier Jahren aus dem Kinderschlafzimmer eines Ferienresorts im portugiesischen Praia da Luz. KEYSTONE Der Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters im Gespräch mit 20 Minuten: So schnell «werden wir keinen Schlussstrich ziehen, auch wenn wir nicht versprechen können, dass es irgendwann zu einer Anklage im Fall Maddie kommen wird». KEYSTONE Die portugiesische Polizei suchte in den letzten Tagen mehrere Brunnenschächte bei Praia da Luz ab. Der Hauptverdächtige in dem Fall, Christian Brückner, hatte hier jahrelang gewohnt. Die deutschen Kollegen wissen weder von der neusten Suchaktion der Portugiesen etwas noch von den «fundamentalen Beweisen», die angeblich gefunden wurden. KEYSTONE

Darum gehts Die portugiesischen Ermittler suchen im Fall Maddie McCann bei Praia da Luz leere Brunnen ab.

«Das war überraschend für uns», sagt der Braunschweiger Staatsanwalt Wolters.

Offenbar lassen sich die Portugiesen in dem Fall weiterhin nicht in die Karten blicken.

Entgegen anders lautenden Berichten kommt der Hauptverdächtige Christian Brückner so schnell nicht auf freien Fuss.

Im Fall Maddie McCann hat die portugiesische Polizei in den letzten Tagen in der Nähe von Praia da Luz mit der Hilfe der Feuerwehr mehrere Brunnenschächte durchsucht (20 Minuten berichtete). Zuvor seien «fundamentale Beweise» sichergestellt worden, hiess es. Allerdings blieb ungeklärt, was das für Beweise sein sollen – auch für die deutschen Ermittler, die sich erst dieses Jahr in den Fall zugeschaltet hatten: «Wir wissen nicht, von was da die Rede ist», sagt der Braunschweiger Staatsanwalt Hans Christian Wolters zu 20 Minuten.

Von der Suchaktion ihrer portugiesischen Kollegen wussten die deutschen Ermittler nichts. «Wir haben das erst durch die Presse erfahren», sagt Wolters. «Natürlich können die Portugiesen in dem Fall machen, was sie wollen – ebenso wie auch die britischen Kollegen, die ja ebenfalls schon lange mit dem Fall befasst sind.»

«Können nur spekulieren, woher der Aktionismus kommt»

Aber wieso arbeiten Portugiesen, Briten und Deutsche in dem Fall nicht enger zusammen? «Ja, in der Regel wird das abgestimmt», so Wolters. «In dem Fall halten uns die portugiesischen Kollegen aber nicht auf dem Laufenden – denn es ist ja auch keine länderübergreifende Ermittlung.» Zumindest sei die Zusammenarbeit zwischen den deutschen und den britischen Ermittlern im Fall Maddie «intensiver», so Wolters. Er fügt mit Blick auf die jüngsten Suchaktionen in Portugal an: «Das war überraschend für uns. Wir können so nur spekulieren, woher dieser Aktionismus kommt.»

Auf Spekulationen liess sich der Erste Staatsanwalt zwar nicht ein. Aber es scheint gut möglich, dass die portugiesische Polizei, der viel Schlamperei in dem Fall des seit 2007 spurlos verschwundenen Kindes vorgeworfen wird, durch die erfolgreichen Ermittlungen ihrer deutschen Kollegen unter Druck steht und nun ihrerseits Erfolge vorweisen will.

Den Eltern der 2007 aus ihrem Zimmer in der Algarve verschwundenen Maddie drohe weiterer Schmerz, zumal die deutschen Ermittler sich auf die Einstellung des Falles vorbereiten würden, titelte die britische «Sun» am Mittwoch. Ganz anders klang es beim Ersten Staatsanwalt Wolters im Gespräch mit 20 Minuten. Nach dem Ermittlungsstand gefragt, sprach er am Dienstag vielmehr von «noch monatelanger Arbeit» in dem Fall und resümierte: So schnell «werden wir keinen Schlussstrich ziehen, auch wenn wir nicht versprechen können, dass es irgendwann zu einer Anklage im Fall Maddie kommen wird».