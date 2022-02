Covid-Massnahmen – Diese Lockerungs-Schritte will die Bevölkerung

Covid-Massnahmen : So schnell will das Volk die Covid-Massnahmen lockern

Darum gehts Diesen Mittwoch stehen im Bundesrat grosse Entscheide an. Es geht um die Frage, ob alle Massnahmen per sofort aufgehoben werden oder ob in zwei Schritten gelockert wird.

Die Umfrage von 20 Minuten und Tamedia zeigt: Die Mehrheit will in zwei Schritten. Allerdings nicht bei den Jungen: Sie sind für sofortige Aufhebung, und ein grosser Teil von ihnen will auf die Maskenpflicht ganz verzichten.

Doch sie werden überstimmt. Bar- und Club-Vertreter Alexander Bücheli sagt, es sei nach zwei Jahren Pandemie an der Zeit, auf die Jungen zu hören.

Diese Woche stehen grosse Lockerungsschritte an. Morgen Mittwoch wird der Bundesrat aller Voraussicht nach die Zertifikatspflicht in Restaurants sowie Kultur- und Freizeitbetrieben aufheben, ebenso die Beschränkungen für private Treffen. Zur Debatte steht auch, alle Covid-Massnahmen aufs Mal abzuschaffen (Varianten siehe Box).

Dabei zeigt sich, dass sich ein Graben durch die Gesellschaft zieht. Junge wollen schneller lockern als ältere Personen. Das ergibt eine Umfrage von 20 Minuten und Tamedia. Demnach wollen 50 Prozent der 18- bis 34-Jährigen, dass alle Massnahmen in einem Schritt aufgehoben werden. Nur noch die Isolations- und Meldepflicht bei Covid-Erkrankung bliebe bei Variante 1 bestehen. Eine Minderheit der Jungen bevorzugt ein langsameres Vorgehen.

Junge werden überstimmt

Der Graben zwischen Jung und Alt zeigt sich auch bei der Frage nach der Maskenpflicht. Die Mehrheit (55%) der 18- bis 34-Jährigen will die Maskenpflicht nur noch im öffentlichen Verkehr, in allen anderen Bereichen wie Läden, Coiffeur oder Arbeitsplatz findet sich keine Mehrheit mehr für die Maskenpflicht. 38 Prozent der jungen Personen würden die Maskenpflicht am liebsten ganz abschaffen. Bei den älteren Gruppen hat die Maskenpflicht in diversen Bereichen deutlich mehr Zuspruch. Bei den über 65-Jährigen liegt der Zuspruch für Masken im ÖV bei 78%, in Läden bei 62% und bei Grossveranstaltungen bei 61 Prozent.

Gäbe es eine Abstimmung, könnte sich diese Generation aber nicht durchsetzen, sie wird von den älteren überstimmt. Die über 35-Jährigen wollen, dass der Bundesrat diese Woche noch nicht alle Massnahmen aufhebt, sie favorisieren das Vorgehen in zwei Schritten. Bei den über 65-Jährigen sprechen sich sogar 70 Prozent für dieses Vorgehen aus.

14 Prozent sind «nicht zufrieden»

Auch bei der Zufriedenheit mit dem Bundesrat zeigt sich, dass die Jungen eine andere Haltung betreffend Covid-Politik haben. 14 Prozent von ihnen geben der Regierung sogar die tiefste Note. In allen anderen Altersgruppen ist die Zufriedenheit mit dem Bundesrat deutlich höher. Insgesamt wird die Zufriedenheit mehrheitlich mit der Note 8 bewertet auf einer Skala von 1 (nicht zufrieden) bis 10 (sehr zufrieden).

Kinder und Jugendliche hätten in der Pandemie besonders gelitten, lauten mehrere Befunde der letzten Monate. So herrscht beispielsweise akuter Mangel an Fachleuten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Daraus resultieren Forderungen der Jungparteien: Jetzt sei es an der Zeit, etwas für die Jungen zu tun. Die Mittel für Jugendpsychiatrie müssten massiv aufgestockt werden.

«Am Anfang war die Jugend extrem solidarisch»

Alexander Bücheli, Vertreter der Zürcher Bar- und Clubkommission, sagt: «Am Anfang hat sich die Jugend extrem solidarisch mit der älteren Generation und vulnerablen Personen gegeben.» Doch seit der Omikron-Welle und seit alle Impfwilligen die Impfung bekommen haben, spüre er bei der Jugend eine Trendwende: «Der Wunsch, wieder ein normales Leben zu führen, wächst.»

Das sehe er etwa daran, dass Anlässe für unter 30-Jährige wie Partys viel besser besucht werden als Kulturveranstaltungen, beispielsweise Konzerte, die ein gemischtes, älteres Publikum ansprechen.

Er wohne gleich neben einem Gymnasium, sagt Bücheli, und er sehe auch da: «Sobald man sich von der Schule entfernt, gelten keine Abstände mehr und die Maske wird unter der Nase getragen oder gar nicht.» Die Jungen hätten in dieser Pandemie auf sehr viel verzichtet, kein politisches Gewicht gehabt und alles mitgetragen zum Schutz der Älteren, sagt Bücheli. «Es wäre nun an der Zeit, ihre Bedürfnisse nach zwei Jahren Pandemie auch wieder einmal zu berücksichtigen.» Die Bar- und Club-Branche, die Bücheli vertritt, kämpft für die Variante 1, weil die sofort fallende Zertifikatspflicht für die Branche existenziell ist. «Überlegen könnte man sich wenn schon eine Zertifikatspflicht für Personen ab 40 oder 50», sagt Bücheli. Wenn man die Vulnerablen schützen wolle, wäre das konsequent.

Verständnis für die junge Generation

Peter Burri Follath von Pro Senectute Schweiz hat Verständnis für die Forderungen der Jungen. «Diese Haltung ist aufgrund der Lebensrealität verständlich und nachvollziehbar», sagt er. Dennoch erlebten die älteren Personen in der Schweiz auch grosse Solidarität. Und es gehe ja nicht nur um sie generell, sondern um alle besonders gefährdeten Personen. Die Pro Senectute fordere lediglich, dass die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr und in Läden für den täglichen Bedarf noch etwas länger gelten soll. Keine weiteren Massnahmen. «Das ist eine zumutbare Geste zum Schutz von mehreren 100’000 Personen in der Schweiz», sagt Peter Burri Follath.

Öffnungs-Varianten des Bundesrats Der Bundesrat hat am 2. Februar einen Öffnungsplan in die Konsultation gegeben: Variante 1 sieht eine Streichung fast aller Massnahmen per 17. Februar 2022 vor, also diesen Donnerstag. Lediglich die Melde- und Isolationspflicht für Covid-Erkrankte würde bestehen bleiben. Bei Variante 2 würde am 17. Februar die Zertifikatspflicht für Restaurants sowie Kultur- und Freizeitbetriebe abgeschafft, sowie die Beschränkungen für Privatanlässe. Dort, wo heute 2G+ gilt, würde einstweilen nur noch 2G (normale Zertifikatspflicht) gelten. Die Kantone wollen mehrheitlich die Variante 1.

Repräsentative Umfrage 11’411 Personen aus der ganzen Schweiz haben von 10. bis 13. Februar an der Umfrage von 20 Minuten und Tamedia im Rahmen der eidgenössischen Abstimmungen vom 13. Februar 2022 teilgenommen. Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit LeeWas durchgeführt. LeeWas modelliert die Umfragedaten nach demografischen, geografischen und politischen Variablen. Der Fehlerbereich liegt bei 1,8 Prozentpunkten.