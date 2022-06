So beängstigend ist die lange Krankenakte von Justin und Hailey Bieber

So hat Bieber letzte Woche auf Instagram verkündet, dass sich sein gesundheitlicher Zustand verschlechtert hat. Er leidet am Ramsay-Hunt-Syndrom.

Ramsay-Hunt-Syndrom

Das Video schockiert Tausende von Fans: Am Freitag gab Justin Bieber auf Instagram bekannt, dass er sein Gesicht kaum noch bewegen kann, weil er am Ramsay-Hunt-Syndrom leide. Die Lähmung seiner rechten Gesichtshälfte wird durch eine örtliche Gürtelrose ausgelöst, wie die Mayo Clinic auf ihrer Website schreibt. Sie entstand durch das Neuaufflammen einer Windpocken-Infektion. Die verantwortlichen Viren ziehen sich laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) nach der Infektion in Nervenknoten zurück – und werden reaktiviert, wenn das Immunsystem des Betroffenen geschwächt ist.