Trennung nach drei Jahren

So schön war die Liebe von Lili Reinhart und Cole Sprouse

Das «Riverdale»-Paar Lili Reinhart und Cole Sprouse ist nach fast drei Jahren Geschichte. Wir schwelgen in Foto-Erinnerungen und trocknen unsere Tränen.

Nicht sicher ist, wo und wann sich die beiden genau kennengelernt haben. Jedoch ist es gut möglich, dass sich Cole und Lili am «Riverdale»-Set getroffen haben, die Serie wird seit 2016 produziert. In der Serie spielt Lili Betty Cooper und ist (auch) vor der Kamera mit Cole, der Jughead spielt, zusammen.

Die Schauspieler Lili Reinhart (23) und Cole Sprouse (27) haben sich getrennt. Das bestätigte ein Insider aus dem Umfeld der beiden gegenüber Page Six. Die Trennung soll schon vor der Corona-Pandemie erfolgt sein, deshalb hätten sich die beiden separat ins Selbstisolation begeben. «Sie bleiben aber gute Freunde», so der Insider weiter.

Lili und Cole, die gemeinsam in der erfolgreichen Hitserie «Riverdale» (läuft bei uns auf Netflix) vor der Kamera stehen, waren seit 2017 ein Paar – also etwa seit dem Start von «Riverdale». Ihre Serienfiguren Jughead (Cole) und Betty (Lili) sind ebenfalls ein Paar.

Wiederholte Trennungsgerüchte

Im Juli 2019 kursierten ebenfalls Trennungsmeldungen. Lili dementierte diese auf Twitter: «Glaubt nicht alles, was im Internet steht. ‹Verlässliche Quellen› können mich am Arsch lecken.» Auf die Gerüchte, Cole sei nun mit Model Kaia Gerber (18) zusammen, reagierte dieser in seiner Instagram-Story: «Mir war klar, dass die Leute schreiben werden, was immer ihnen am besten passt, wenn ich meine Beziehung öffentlich lebe.»