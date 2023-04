Wetter Schweiz: Regenbogen zeigt sich nach Sturmtief Mathis

Diesen perfekten Regenbogen konnte man am Samstag am Zürichsee beobachten.

Am Samstag konnten dafür schöne Regenbogen bestaunt werden.

Der März hat sich stürmisch verabschiedet. Am Freitag fegte Sturmtief Mathis durch die Schweiz. Im Kanton Bern entgleisten zwei Züge und auch in anderen Kantonen waren die Feuerwehren im Dauereinsatz. Am Samstag präsentiert sich das Wetter zwar auch nicht von seiner schönsten Seite, einen Lichtblick bringt der Regen jedoch immer mit sich: den schönen Regenbogen.