Uri

Hochwasser soll via A2 in den Vierwaldstättersee abfliessen

Als Folge der letzten grossen Hochwasser 1977 (Seitenbäche Reuss), 1987 (Reuss) und 2005 (Schächen) hat der Kanton Uri für rund 200 Mio. Franken umfangreiche Hochwasserschutzprogramme umgesetzt. Eine der Massnahmen ist, dass die Reuss im Ernstfall über die Ufer treten kann und via Autobahn A2 in Richtung See abfliessen kann. Genau so, wie dies am Samstag der Fall gewesen sei.