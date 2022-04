So schräg sind die Villas der Promis eingerichtet

Lady Gaga mags luxuriös und hat in ihrem Zuhause in Malibu eine eigene Bowlingbahn im Retro-Look einbauen lassen.

Mary Kate Olsen (35) hatte zum Beispiel einen Raum in ihrer Villa, der komplett verspiegelt war.

Stars und Sternchen wohnen oft in grossen Luxusvillen – meist sind diese Häuser dazu noch mit speziellen Vorlieben der Promis ausgestattet.

In der Villa von Model Cara Delevinge (29) befindet sich ein Tunnel in Form einer Vagina.

Stars leben oft nicht nur in riesigen Häusern, sie können sich auch allerlei Extras für ihr Zuhause leisten. Während ein eigenes Fitnessstudio, Saunen und Profiküchen längst zur Standard-Ausstattung einer richtigen Promi-Villa gehören, haben sich manche Stars besonders aussergewöhnliche Wünsche erfüllt.

Lady Gaga (36) beispielsweise ist bekannt für ihre extravaganten Looks. Auch bei ihrer Einrichtung legt sie Wert auf Luxus. In der 23-Millionen-Villa der Sängerin gibt es eine von den 1960er-Jahren inspirierte Bowlingbahn. Das Haus hat ausserdem einen riesigen Weinkeller, einen Salzwasserpool und mehrere Ställe – gemäss dem Online-Portal «Heute.at» mag Lady Gaga die Bowlingbahn aber ganz besonders.

Tunnel in Vagina-Optik

Model und Schauspielerin Cara Delevingne (29) liebt es ausgefallen. Sie besitzt ein David-Bowie-Memorial-WC und auch ein eigenes Bällebad zum Austoben, wie ein Youtube-Video von Architectural Digest zeigt. Das ist aber nicht das schrägste Feature in ihrer Villa Kunterbunt: Es gibt zudem einen geheimen Tunnel, der zwei Zimmer miteinander verbindet. Er ist in Vagina-Optik gehalten. Um den Vulva-Tunnel zu verlassen, muss man aus einer Waschmaschinentür klettern.

Bill Gates (66), der mit einem Gesamtvermögen von mehr als 133 Milliarden Franken zu den reichsten Menschen der Welt gehört, lässt sich auch bei seinem Haus nicht lumpen: Er lebt in einer 124-Millionen Villa namens Xanadu 2.0. Das XXL-Haus hat unter anderem einen Speisesaal für bis zu 200 Personen, eine Bibliothek und einen Pool mit Unterwasser-Soundsystem, wie die österreichische Zeitung weiter berichtet. Ein besonderes Highlight dürfte aber der Sportbereich sein: Dort gibt es unter anderem einen Trampolin-Raum.

Raum voller Spiegel

Schauspielerin Mary-Kate Olsen (35) und ihr früherer Ehemann, der 27 Jahre ältere Olivier Sarkozy (52), hatten sich kurz nach der Hochzeit ein Townhouse in Manhattan gekauft. Kostenpunkt: elf Millionen Franken. Zu den Highlights des Hauses gehören ein Pool auf dem Dach, ein Musikstudio und ein Privatgarten. Der aussergewöhnlichste Raum ist allerdings die «Hall of Mirrors», ein vom Schloss Versailles inspirierter Raum, der komplett verspiegelt ist.

Auch das Haus in dem Sängerin Christina Aguilera (41) bis 2011 wohnte, ist für seinen Luxus bekannt: Die Vorbesitzer waren die Osbournes, ihre gleichnamige MTV-Reality-Show wurde ebenfalls in dieser Bleibe gedreht. Kein Wunder, denn sie hat einiges zu bieten: Mehrere Flipperkästen, ein Heimkino und einen Pool mit Wasserfall. Ein besonderes Highlight dürfte aber die Geschenk-Verpack-Station sein, die Christina in einem der grossen Wandschränke eingerichtet hat.