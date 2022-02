Valerio Olgiati baut für Kanye West – Schweizer Architekt veröffentlicht erste Pläne des Bunker-Hauses

Im vergangenen Dezember reiste Kanye West (der seinen Namen im Oktober offiziell zu Ye änderte) nach Graubünden. Dort ass er nicht nur ungestört in der Casa Casutt in Ilanz und musizierte mit Liedermacher Linard Bardill, er traf sich auch mit dem Schweizer Architekten Valerio Olgiati – unter anderem um Pläne für zwei Privathäuser, ein Schulhaus und eine Stadt zu besprechen.

Valerio Olgiati ist ein bekannter Schweizer Architekt und der Sohn des Architekten Rudolf Olgiati. Dimhcs / CC BY-SA 4.0

«Es stellte sich heraus, dass er ein Fan meiner Arbeit ist, und dass er mit mir zusammen die Welt um sich herum bauen möchte», sagt Olgiati gegenüber dem «Tagblatt». So soll Kanye West vom schlichten, brutalistischen Stil des Bündners begeistert sein. Die beiden besuchen mehrere Häuser, die Olgiati entworfen hatte. Darunter das Plantahof-Auditorium in Landquart und Das Gelbe Haus in Flims.

Zu Olgiatis Werken gehören unter anderem das Atelier von Linard Bardill in Scharans, … Brutarchitekt / CC BY-SA 4.0 …, Das Gelbe Haus in Flims, … Brutarchitekt / CC BY-SA 4.0 … und das Plantahof-Auditorium in Landquart. Olgiatis Stil ist deutlich zu erkennen – und genau das, was Ye offenbar will. Valerio Olgiati

Unterirdisches Haus mit Lichtschächten

Vor wenigen Tagen postet der Architekt erstmals den Grundriss des Hauses, dass er für Ye entworfen hat, auf Instagram. Eine Interview-Anfrage von 20 Minuten Lifestyle wurde von Olgiatis Büro leider abgelehnt, doch einzelne Details zum Projekt sind bereits bekannt.

Es soll im Bundesstaat Wyoming gebaut werden, dort besitzt West ein grosses Landstück. Das Haus soll rund 4000 Quadratmeter gross werden – und zehn Meter unter der Erdoberfläche liegen. Im Grundriss ist eine runde Einfahrt sowie ein kreisrunder Pool zu erkennen. Die Küche links bekommt ein Zeltdach, das vermutlich aus der Erde ragt. Im hinteren Teil des Hauses entstehen fünf Schlafzimmer, jeweils mit einem angrenzenden Badezimmer, ebenfalls in Kreisform.

«Das wird eine eigene Welt, ein eigenes Reich», sagt Olgiati gegenüber dem «Tagblatt». Die Räume werden fünf Meter hoch, Tageslicht gibt es durch Lichtschächte an die Oberfläche.

Den Mittelpunkt des Hauses bildet ein riesiger Hof, in dem Pflanzen aus allen Ecken der Welt wachsen sollen.

Weitere Architekturprojekte

Der nächste Schritt ist ein Besuch in Wyoming, um das Bauland selbst in Augenschein zu nehmen. Kanye West hat bereits mehrere weitere Projekte mit Olgiati im Sinn: So soll ein zweites Privathaus in Los Angeles entstehen, genauso wie eine Privatschule für rund 100 Kinder.

Ein noch grösseres Projekt plant der Yeezy-Designer ausserhalb der Metropole Atlanta: «Er möchte dort mit mir eine kleine Stadt bauen», erzählte Olgiati gegenüber dem «Tagblatt». In der Stadt soll es rund 500 Wohnhäuser geben, ein Stadion, ein Museum, eine Kirche – und ein Waisenhaus. Zu viele Projekte gleichzeitig will Olgiati aber nicht angehen: «Ich will weiterhin mit anderen Bauherren und Aufgaben in Kontakt kommen.»