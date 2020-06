Neu zum Streamen

So schräg wird Will Ferrells ESC auf Netflix

Im Duo mit Rachel McAdams will der Schauspieler den Musikwettbewerb mit isländischem Sound gewinnen, ein verschwundener Kinderstar taucht wieder auf – das gibts neu zum Streamen.

«Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga»

Aufgrund von Covid-19 konnte der diesjährige «Eurovision Song Contest» nicht wie geplant live in Rotterdam steigen. Netflix liefert nun allerdings eine Komödie zum Trost.

Das isländische Duo Fire Saga um Sigrit (Rachel McAdams) und Lars (Will Ferrell) legt viel Leidenschaft in die Musik, am Talent haperts jedoch, und der Erfolg blieb bislang aus.