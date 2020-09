Das Covid-19-Gesetz

Der Bundesrat will die Notverordnung, die ihn ermächtig hat, die ganzen Massnahmen und Verordnungen im Kampf gegen Corona innert kürzester Zeit durchzusetzen, in ein befristetes Gesetz umwandeln. Dies, weil die Notverordnung maximal sechs Monate Gültigkeit hat. Mit dem Covid-19-Gesetz will der Bundesrat sicherstellen, dass die Corona-Massnahmen über diese sechs Monate hinaus weitergeführt werden können. Das Gesetz wurde in der letzten Session in den Räten ausführlich diskutiert. Die Gegner bemängeln, dass der Bundesrat sich zu viele Kompetenzen sichern wolle, und sprechen deshalb auch von einem «Ermächtigungsgesetz».