Trump seit April nicht mehr an Sitzungen der Corona-Taskforce dabei

Letzten Freitag fand ein Briefing der Covid-19-Taskforce statt. Der US-Präsident nahm daran nicht teil, was gemäss US-Medien den Eindruck verstärkt, dass Donald Trump die Handhabung der Corona-Krise anderen Regierungsmitgliedern überlässt. Immerhin: «Keiner der führenden Gesundheitsexperten schien darüber besonders traurig gewesen zu sein», schreibt CNN. Die Treffen der Coronavirus-Traskforce waren vor einiger Zeit ohne Erklärung vom Situation Room im Weissen Haus in das Hauptquartier der Gesundheitsbehörde verlegt worden. Vizepräsident Mike Pence war am Freitag an der Sitzung dabei. Präsident Trump hingegen twitterte währenddessen aus dem Weissen Haus und liess seinem Ärger über umgestürzte Statuen im Land freien Lauf. Zwei Quellen aus dem Weissen Haus berichteten unabhängig voneinander, dass der US-Präsident seit April an keinem formellen Treffen der Covid-19-Taskforce mehr teilgenommen habe.