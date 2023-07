Tipps gegen Käfer: So schützt du deine Pflanzen

Der Japankäfer ist in Zürich angekommen. Erstmals wurde in Kloten eine Population des gefrässigen Schädlings nördlich der Alpen entdeckt und könnte sich von hier nach ganz Europa ausbreiten. Die Behörden sind in Alarmbereitschaft: Am Dienstag erklärten Experten an einer Pressekonferenz, was der Fund bedeutet und wieso die Menschen in Kloten jetzt ihre Rasen nicht mehr bewässern dürfen.