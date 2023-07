Züri Fäscht: So schützt du dich am Züri-Fäscht vor Taschendieben

Tipps für Wertsachen im Rucksack

Tipps für Wertsachen in der Handtasche

Bei Umhängetaschen gilt: Die Tasche sollte immer an der Körpervorderseite hängen. Lässt sich die Tasche durch eine Klappe öffnen, kann man sie auch verkehrt rum tragen, sodass die Klappe sich direkt am Körper befindet. Generell gilt: Je näher die Tasche am Körper, umso sicherer. Näher rückt die Umhängetasche auch an den Körper, wenn man ihren Riemen kürzer einstellt. Wer eine Handtasche führt, welche keine Klappe, sondern lediglich einen Reissverschluss hat, sollte darauf achten, dass der Reissverschluss sich auf der Seite befindet, welche zum Körper und nicht in die Menge zeigt. Von Taschen ohne Verschlussmöglichkeit ist abzuraten. Das Gleiche gilt auch für Bauchtaschen.