48 Minuten länger arbeiten

So schützt du dich vor dem Homeoffice-Burn-out

Überstunden, viele Video-Meetings und unzählige E-Mails sorgen für Stress im Homeoffice. Eine gute Planung und Regeln können das Arbeiten von zu Hause aus einfacher machen.

Überstunden im Homeoffice

Arbeitnehmer arbeiten laut Hartmut Schulze, Arbeitspsychologe an der FHNW, im Homeoffice oft länger. Das sei bereits vor der Corona-Krise der Normalfall gewesen. «Das liegt auch daran, dass man selber die Arbeitszeiten bestimmt», so Schulze. Oft stelle sich dann aber das Gefühl ein, zu wenig zu arbeiten. Das wiederum könne zu Stress und chronischen Überstunden führen.

Damit die Arbeit nicht bis tief in die Nacht andauert zu Hause, empfiehlt Schulze, die Zeit zu messen. «So kann man besser für sich planen und den Tag strukturieren.» In zweiter Linie seien die Führungskräfte gefragt. Es liege in ihrer Fürsorgepflicht, ihre Mitarbeitenden vor gesundheitsschädlichen Bedingungen zu schützen. Dazu zählt auch die Einhaltung von Erholungszeiten. «Wer ständig Überstunden machen muss, sollte seinen Chef direkt ansprechen. Das könnte sonst leicht bis hin zu Erschöpfung und Burnout führen», rät Schulze.

Viel mehr Meetings

Meetings unterbrechen laut Arbeitspsychologe Schulze den Arbeitsfluss. Zudem seien Videoanrufe ermüdend: «Online können wir keinen direkten Blickkontakt herstellen und wir wissen auch selten so ganz genau, wer bei der Sache oder abgelenkt ist», erklärt Schulze. So könne das virtuelle Treffen anstrengender werden als das Meetings vor Ort.

Zu viele Teilnehmer in einem virtuellen Treffen zu verhindern, liege in der Verantwortung des Veranstalters. «Dieser sollte sich überlegen, ob ein anderes Format sinnvoller wäre», erklärt Schulze. Informationen könnten auch über Tutorials oder einen Livestream kommuniziert werden.

Das Postfach ist total überfüllt

Firmen müssen laut Schulze definieren, was auf welchem Kanal kommuniziert wird. Kanäle wie Slack oder Teams würden sich besser für eine schnelle Interaktion im kleinen Team eigenen. «E-Mail eignen sich am besten für offiziellere Angelegenheiten. Hier können die Mitarbeiter sich auch länger Zeit lassen mit der Antwort.» Allgemein sei es wichtig, die Erwartungen an Reaktionszeiten zu klären. «Eine Regel könnte sein, dass Mails von nach 17 Uhr erst am nächsten Tag beantwortet werden müssen.»