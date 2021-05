Betrug mit Bankkarten - So schützt du dich vor den kontaktlosen Taschendieben

Kontaktloses Bezahlen hat in der Pandemie vieles einfacher gemacht. Doch auch Betrüger und Betrügerinnen haben es so leichter, an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Die Informationen, die auf dem Chip einer Kredit- oder Debitkarte gespeichert sind, können auch von ihnen gelesen werden.

Mit der App für das Bezahlgerät kann ein Betrag gewählt werden. Und dieser wird dann vom Konto der nächsten Karte, die an das Zahlterminal gehalten wird, abgebucht. Dabei muss die Karte nicht einmal direkt am Terminal sein. Das Abbuchen funktioniert auch, wenn die Karte im Portemonnaie steckt.

Signalverstärker für Lesegeräte

So kann nichts ahnenden Passanten unbemerkt Geld abgebucht werden. Dabei müssen die Betrügerinnen und Betrüger das Gerät nicht direkt an das Portemonnaie halten. Es gibt Antennen, die die Signale des Terminals verstärken. So können die Kriminellen auch aus der Distanz von fünf oder mehr Zentimetern vorgehen. Im Gedränge in einem vollen Bus zum Beispiel.