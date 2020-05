Kommentar erfassen

Mr. Spock 12.05.2020, 17:18

Ich hab die Nase voll, ich werde die App am Sonntag löschen. Wieso erst dann? Ich Versuche so viele wie möglich zu demselben zu bewegen. Wir werden hier offensichtlich nicht ernst genommen, gemeinsam haben wir sie Macht etwas zu bewegen. Diese Seite besteht einzig und allein durch uns, zeigen wir das wir dafür etwas anderes als das neu gebotene erwarten. Macht mit, setzen wir ein Zeichen am Sonntag. Mal sehen ob sich dann endlich was ändert