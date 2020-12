«It’s not edible, but it can save lives» (Es ist nicht essbar, aber es kann Leben retten) – mit diesen Worten beginnt Siobhan Roberts, Autor der «New York Times», seinen Artikel über das Schweizer-Käse-Modell. Er hat damit absolut recht, wie ihm der Virologe Ian Mackay bestätigt. Doch nicht nur der. Weltweit wird unser Emmentaler zum Veranschaulichen der Bedeutung der verschiedenen Massnahmen herangezogen.