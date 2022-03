Sicherheitstruppe «Musketiere» : So schützt sich Wladimir Putin vor möglichen Attentaten auf sein Leben

Der russische Präsident hat mächtige Feinde im In- und Ausland. So ist es nicht erstaunlich, dass er sich mit zahlreichen Sicherheitsmassnahmen vor einem Anschlag auf sein Leben schützt.

Putin bei einem Besuch in Istanbul im Jahr 2007: In seiner Entourage befinden sich mehrere «Musketiere».

So etwa mit seinen «Musketiere» genannten Leibwächtern, einer Truppe von handverlesenen Männern aus den Reihen des staatlichen Sicherheitsdienstes FSO, der laut «Russia Beyond» 50’000 Mitglieder hat und nebst Putin eine ganze Reihe weiterer Würdenträger beschützt. Die «Musketiere» sind laut Kennern die besten dieser Truppe – sie sind nicht nur körperlich ausserordentlich fit, sondern auch darin trainiert, Gefahren zu erkennen und zu verhindern, bevor sie entstehen. Putins Leibwächter sprechen mehrere Sprachen und sind psychologisch geschult. Alle sind zwischen 175 und 190 Zentimeter gross und dienen höchstens bis 35 in der Leibwache. Sie sind darin trainiert, Kälte ohne zu frieren und Hitze ohne zu schwitzen zu ertragen.

Störsender und Vorkoster

Wenn Putin auf Reisen geht, erkunden seine Leute lange zuvor die entsprechenden Areale und Räume. Dabei checken sie auch, ob im Gebiet Naturgefahren herrschen und wie die Menschen dort auf Putins Besuch reagieren könnten. Es werden Störsender platziert, um Fernzündungen von Bomben zu verhindern, und die Smartphones aller Personen in der Nähe des Präsidenten werden überwacht. Putin soll im Kreml sogar über Vorkoster verfügen. Die Rede ist auch von Doppelgängern des Präsidenten, die für den Fall von Attentatsversuchen Verwirrung stiften sollen. Putin gibt allerdings an, er habe diese nie benötigt.

Vier Kreise der Sicherheit für Putin

Die Sicherheitsleute sind in vier Kreise eingeteilt: Der innerste beschützt den Präsidenten körperlich aus nächster Nähe, dann folgen zivile Personenschützer, die sich unters Volk mischen, solche, die verdächtige Personen in der weiteren Umgebung daran hindern, dem Präsidenten nahezukommen, sowie als vierten Kreis Scharfschützen an strategisch ausgesuchten Stellen wie etwa Hausdächern in der Nähe.