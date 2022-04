Katty Kay – So schwärmt eine BBC-Reporterin von ihrem neuen Schweizer Pass

«Wie kann man dieses Land nicht lieben?»

Gedruckt sei alles in den drei Schweizer Landessprachen («It’s all printed in Switzerlands three national languages») – womit sie natürlich falsch liegt, denn die Schweiz hat vier Landessprachen. «Es ist ein ziemlich dickes Päckchen», schreibt Kay. «Wir Schweizer nehmen Abstimmungen so ernst wie Pünktlichkeit bei Zügen und perfekt konstruierte Holzbeigen», so Kay weiter. Seitdem sie ihr Bürgerrecht erhalten habe, habe sie bereits über so abwechslungsreiche Themen wie Tabakwerbung, Pflege und die Entpolitisierung der Justiz abstimmen können.