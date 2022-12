«Avatar: The Way of Water»-Stars sprechen über Vorsprechen und Special Effects

Mit «Avatar: The Way of Water» kommt diese Woche die langersehnte Fortsetzung des Blockbusters in die Schweizer Kinos. Mit dabei: die Jungdarsteller Jack Champion und Trinity Jo-Li Bliss.

Sieh dir im Video an, wie sehr sich Jack Champion (18) und Trinity Jo-Li Bliss (13) über die Zusage für ihre «Avatar»-Rollen gefreut haben. PMA Film & TV

Darum gehts Am Mittwoch startet «Avatar: The Way of Water» in den Schweizer Kinos.

20 Minuten durfte die neue Generation des Blockbusters zum Interview treffen.

Die beiden Jungdarsteller Jack Champion (18) und Trinity Jo-Li Bliss (13) erzählen, wie sie den Dreh und die Audition erlebt haben.

Lange wurde gerätselt, ob und wann die Fortsetzung des Kinohits «Avatar» von James Cameron endlich kommt. 13 Jahre später ist es endlich so weit: «Avatar: The Way of Water» läuft am Mittwoch in den Schweizer Kinos an. Die Stammbesetzung des ersten Blockbusters wird wieder zu sehen sein, plus einige Neuzugänge – darunter der 18-jährige Jack Champion und die 13-jährige Trinity Bliss. Die beiden Jungschauspielenden verkörpern die neue Generation der blauen Avatare.

«Ich wusste nicht, für welchen Film ich vorsprach. Allerdings merkte ich schnell, dass es sich um Avatar handelte», verrät Bliss, die in «Avatar: The Way of Water» Jake und Ney’Tiris Tochter Tuktirey verkörpert, gegenüber 20 Minuten. Bereits 2017 hatte die damals Achtjährige das Casting für die ihr unbekannte Rolle. Szenen aus dem fertigen Film seien nicht dabei gewesen, wie sie sich erinnert. «Es war alles noch sehr geheim. Wir durften einfach spielen und improvisieren. Der Audition-Prozess hat sehr viel Spass gemacht», so die Schauspielerin.

Als dann die Nachricht kam, dass sie die Rolle bekommt, war die 13-Jährige hin und weg. «Ich fuhr zum Santa Monica Pier, um dort die Zusage zu feiern. Jack war dabei. Am gleichen Tag bekam auch er die Zusage.» Damit meint sie ihren Co-Star Jack Champion. Dieser grinst und ergänzt: «Ja, ich war so aufgeregt und gleichzeitig geschockt. Als ich dann zurück im Hotel ankam, benahm ich mich wie ein zwölfjähriges Partyanimal.»

Wirst du«Avatar: The Way of Water» im Kino schauen? Ja, ich kann es kaum erwarten. Nein, dieses Science-Fiction-Zeug mag ich nicht. Mal schauen, ich bin noch unsicher. Was ist Avatar?

«Die Energie fühlte sich natürlich an»

Der 18-Jährige – er spielt Miles, den Adoptivsohn von Jake und Ney’Tiri – hatte während der Dreharbeiten etwas Mühe mit den Szenen im Special-Effekt-Anzug, wie er zugibt. Diesen benötigt man für die Digitalisierung der Körperbewegungen der blauen Avatare.

Dass damit der Dreh reibungslos ablief, habe er vor allem seinen Kolleginnen und Kollegen zu verdanken. «Wir waren alle in die Szenen so vertieft und ich habe schnell vergessen, dass ich den Ganzkörperanzug samt Kamera und Helm anhatte. Die Umgebung fühlte sich natürlich an», sagt Champion.

Ab dem 14. Dezember in den Schweizer Kinos

Der zweite Teil des Science-Fiction-Films spielt mehr als zehn Jahre nach dem grossen Kampf zwischen den Menschen und den blauen Bewohnern des Planeten Pandora. Jake Sully (Sam Worthington, 46) und Ney'Tiri (Zoe Saldana, 44) haben eine Familie gegründet. Gemeinsam tun sie ihr Bestes, um zusammenzubleiben. Allerdings müssen sie ihr Zuhause verlassen, um die unbekannte sowie mysteriöse Welt von Pandora zu erforschen. Ab dem 14. Dezember ist «Avatar: The Way of Water» in allen Schweizer Kinos zu sehen.