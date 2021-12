Kirchenbesuch trotz 2G : So schwierig wird der Weihnachtsgottesdienst mit 2G

Die evangelisch reformierte Kirchgemeinde Uster kämpft mit der 2G-Regelung des Bundes. Um möglichst viele Kirchengänger zu erreichen, geht die Kirchgemeinde neue Wege.

Nie sind die Kirchen so voll wie an Weihnachten. Eigentlich. Dieses Jahr gilt an den grossen Gottesdiensten die 2G-Regel. Ein Konzept, das eigentlich gar nicht zur Kirche passt. Alle sollen willkommen sein. Die Folge der 2G- Eingangskontrollen: Pfarrer und Gottesfürchtige predigen und beten in fast leeren Kirchen.