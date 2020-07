Das Fondue ist mit dabei

So sehen all die Emojis aus, die im Herbst auf dein Handy kommen

Die Hersteller Google und Apple gewähren einen ersten Blick auf die neuen Emojis. Mit dabei sind dieses Jahr über 100 neue Symbole. Dabei sind unter anderem ein Ninja, ein Dodo, ein Bumerang und natürlich auch unser Fondue-Emoji.

Jeder kann einen Antrag für ein neues Emoji stellen. Bis es so weit ist, können allerdings Jahre vergehen. Am 31. Juli 2017 hat 20 Minuten einen Antrag beim Unicode-Konsortium in den USA eingereicht. Das sechsseitige Dokument trug den Titel «Proposal for a New Emoji: Fondue» (Antrag auf ein neues Emoji: Fondue). Anfang Jahr wurde der Antrag schliesslich bewilligt.