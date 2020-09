Die Corona-Krise setzt dem Nachtleben zu. Wie organisieren die Betreiber sich in der Krise? Ein Blick in den Vegas Dance Club und ins Konzerthaus Schüür.

1 / 11 Viele Nachtschwärmer dürften sich freuen. Nach knapp einem halben Jahr öffnet der Vegas Dance Club am Samstag wieder seine Tore. Vegas Dance Club Wegen der Corona-Krise hatte der Club lange Zeit geschlossen. Vegas Dance Club Neu öffnet der Club eine Stunde früher, und es gibt Vorverkauftickets. Dadurch sollen die Besucher laut den Betreibern Planungssicherheit bekommen. Vegas Dance Club

Darum gehts Der Vegas Dance Club öffnet am Wochenende erstmals seit dem Lockdown wieder seine Tore.

Das Konzerthaus Schüür startet nach dem Sommer in die neue Saison.

Damit die Corona-Regeln eingehalten werden können, haben die Betreiber ihre Lokale in Sektoren eingeteilt.

Eine Maskenpflicht wird es in den beiden Lokalen nicht geben.

Nach der wegen des Coronavirus grösstenteils ins Wasser gefallenen Festivalsaison dürften sich Luzerner Nachtschwärmer freuen: Am Samstag etwa öffnet der Vegas Dance Club erstmals seit dem 7. März wieder seine Tore, und das Konzerthaus Schüür startet am Donnerstag in die Hauptsaison. Damit die Besucher trotz Corona den Ausgang geniessen können, haben die Betreiber der beiden Lokale verschiedene Massnahmen ergriffen.

Vegas öffnet eine Stunde früher

So öffnet etwa der Vegas Club neu eine Stunde früher, also um 22 Uhr. Damit sich die Besucher auch sicher sein können, dass sie im Club Platz haben und hineingelassen werden, gibts neu einen Vorverkauf im Vegas. Gefeiert im Club wird in vier verschiedenen Sektoren, in denen sich jeweils 100 Gäste aufhalten dürfen. «Die Sektoren müssen von den Gästen eingehalten werden, und der Zutritt wird kontrolliert», heisst es in einer Mitteilung des Clubs.

Wer in den Club will, muss seine Daten hinterlassen: «Die Gäste werden via App und Nummer-/ID-Verifizierung erfasst, um das Contact-Tracing wahrzunehmen», heisst es weiter. Erfasst wird auch, wann die Nachtschwärmer ankommen und wann sie den Club wieder verlassen. Eine Maskenpflicht im Club selbst gibt es keine. Im Shuttlebus, der zwischen dem Bahnhof Luzern und dem Club verkehrt, müssen jedoch Masken getragen werden.

Schüür konzentriert sich auf Konzerte

Das Konzerthaus Schüür startet mit dem Projekt «3x100» in die Hauptsaison. Der Dachstock wird in drei Sektoren unterteilt, und zwischen Konzerten wird durchgelüftet. «Vom Zutritt ins Haus, zur Garderobe, zu sanitäre Anlagen, zu Saal- sowie Gartensektor mit je einem Barzugang und einem Töggeli-Kasten pro Sektor versuchen wir, jedem Gast in jedem Sektor den gleichen Service zu bieten», teilt die Schüür mit.