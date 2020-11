Hotel Widder in Zürich : Diese Gerichte machen Stefan Heilemann zum Koch des Jahres

Der Koch des Jahres arbeitet im Hotel Widder in Zürich. Erst im Frühling ist er mit seiner Crew in dieses Restaurant gewechselt.

Wechsel im Frühling

Zum «Widder» in der Zürcher Innenstadt wechselte Stefan Heilemann erst im Frühling vom «Atlantis by Giardino», das in Zürich im April wegen der Corona-Krise schloss. Er brachte an den Rennweg seine elfköpfige Brigade mit und auch seine «eingespielte Karte». Vom ersten Abend an habe er dort auf höchstem Niveau performt, berichtet GaultMillau. «Wir haben Stefan Heilemann schon seit Langem auf dem Radar», wird GaultMillau-Chef Urs Heller in der Mitteilung zitiert. Jetzt sei die Zeit reif für den ganz grossen Titel.