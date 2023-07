Z Fold 5 und Z Flip 5: Samsung zeigt die neusten Falthandys

Am Galaxy-Unpacked-Event wurden die neusten Samsung-Geräte vorgestellt, die hierzulande in die Läden kommen:

Das können die Falthandys Fold 5 und Flip 5

Die fünfte Generation der Falthandys hat einige neue Funktionen zu bieten. Was auffällt, ist der grössere Bildschirm in der geschlossenen Frontansicht des Flip 5. Dieser ermöglicht verschiedene Tasks, ohne das Handy überhaupt öffnen zu müssen. So kann beispielsweise mit der 12-Megapixel-Kamera mit der Funktion Flexcam ein hochauflösendes Selfie geschossen werden. Besonders praktisch auch für Apps wie Google Maps. Das Flip 5 ist ausserdem für Leute praktisch, die keine grossen Smartphones mögen, es passt nämlich auch in ganz kleine Taschen.