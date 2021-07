Attraktivere Formel-1-Rennen durch grösste technische Revolution

«Für die F1 beginnt 2022 ein aufregendes, neues Kapitel, wenn das aktuelle Regelwerk zerrissen wird und ein radikal neues Reglement in Kraft tritt – alles entworfen, um noch spektakulärere Rennen zu produzieren», so das offizielle Statement der Formel 1 vorab.

Die Motorsport-Königsklasse will also mehr. Sie will mehr Action, mehr Spannung und vor allem mehr Konkurrenzkampf. Die Fahrer sollen «härter als je zuvor gegeneinander antreten» können. Das ist jedoch mit den aktuellen Autos nicht möglich, denn diese sorgen während des Fahrens für Verwirbelungen, die es dem Verfolger schwer machen, eng dem Vordermann hinterherzufahren, geschweige denn zu überholen. Dies soll sich nun ändern. Bei der Serie 2022 setzt die Formel 1 deshalb auf Innovation – mit der wohl grössten technischen Revolution der F1-Geschichte. Was sich an den Autos verändert? Wir haben die Neuigkeiten zusammengefasst.