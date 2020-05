Self-Checkout und zweistöckig

So sehen die neuen Lidl-Filialen aus

Lidl führt ein neues Filialkonzept ein für Läden in den Schweizer Städten. Diese sind kleiner, haben Self-Checkout-Kassen, geschlossene Kühlmöbel und zwei Etagen.

Sie ist kleiner und urbaner: Die neue Metropolfiliale von Lidl. So heisst das neue Konzept für Lidl-Läden in der Stadt. Die erste solche Filiale hat am Donnerstag in Reiden, Luzern, eröffnet. Ihr Bau kostete rund 6 Millionen Franken. Mit Filialen wie in Reiden will die Detailhändlerin Einzug in den Schweizer Innenstädten und Ballungszentren halten, wie Lidl in einer Medienmitteilung schreibt.