Neue Funktion - So sehen die sich selbst löschenden Bilder auf Whatsapp aus

«Dieses Foto kann nur einmal angeschaut werden», heisst es in der Beschreibung.

Erste Nutzerinnen und Nutzer können sie in der Betaversion der App austesten.

Diese zeigt sich allerdings in etwas anderer Form als erwartet. So kann man – anders als bei Textnachrichten – bei Bildern nicht etwa einen Timer einstellen, wie lange sie beim Empfänger oder der Empfängerin angezeigt werden. Viel eher werden die Fotos oder Videos sofort gelöscht, nachdem die andere Person diese einmal geöffnet und angeschaut hat. Anschliessend ersetzt der Text «Geöffnet» die Stelle, an der sich das Bild im Chat-Verlauf befunden hat.