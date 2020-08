Face-Swap-App

So sehen Schweizer Promis als internationale Stars aus

Mit Reface kannst du dich in Musikvideos und Filmszenen reinmogeln. Wir haben die Hype-App mit Schweizer Prominenten ausprobiert und festgestellt: Model Tamy Glauser könnte easy als Rihanna-Double arbeiten.

Kurze Video c lips, die mit de r Reface -App e rstellt worden sind, dominieren gerade Social-Media-Plattformen wie Instagram und Tiktok. Was es damit auf sich hat? Durch künstliche Intelligenz projiziert die Face-Swap- App dein Gesicht auf das eines Promis und sorgt so dafür, dass du plötzlich im Musikvideo von Shakira tanzt oder in einem Tarantino-Film mitspielst.