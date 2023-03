Sicherheitsbericht: So sehen Schweizerinnen und Schweizer die Zukunft

Am Donnerstag wurde die Studie «Sicherheit 2023» der Militärakademie an der ETH Zürich veröffentlicht. Diese zeigt, dass Schweizerinnen und Schweizer die Zukunft der Schweiz optimistischer sehen, als jene der Welt. Demnach sehen 81 Prozent (im Vorjahr 86 Prozent) der Befragten die Zukunft der Schweiz optimistisch, während nur 24 Prozent (im Vorjahr 31 Prozent) die Zukunft der Welt optimistisch sehen. «Diese Reduktion des Optimismus kann mit hoher Wahrscheinlichkeit auf den Ausbruch des Krieges in der Ukraine vom Februar 2022 zurückgeführt werden», heisst es in der Studie.