Social Distancing ist oberste Devise

So sehen Strandferien in Zeiten von Corona aus

Getrennte Zonen für Rentner und Familien oder Plexiglasboxen am Strand – Badeferien in Europa könnten in diesem Jahr seltsam werden.

von Karin Leuthold

In Spanien setzen Strandbetreiber auf getrennte Zonen für Erwachsene ohne Kinder und Familien.

In Italien will eine Firma Plexiglaswände am Strand aufstellen.

In Norddeutschland debattiert man über Tickets für Tagesausflügler.

Calamari fritti unter dem Sonnenschirm in Italien oder eine kalte C erveza am Chiringuito in Spanien – viele Schweizer sehnen sich derzeit nach einer Sommerpause am Strand im grenznahen Ausland. Doch sind Strandferien in Zeiten von Corona überhaupt möglich? Vielerorts hab en Strandbetreiber unterschiedliche Lösungen, um die Sehnsucht der Urlauber zu stillen – und einen Saisonausfall zu verhindern. Ein Überblick:

Zonen für Rentner, Familien und Erwachsene in Galizien

Der Bürgermeister der Gemeinde Sanxenxo in Galizien, Telmo Mart í n, hat am Mittwoch einen konkreten Plan auf Facebook präsentiert, wie Badeferien am Strand von Silgar aussehen könnten. Mart í n will den Strand erstmals in drei Zonen aufteilen: e ine Zone für Rentner, eine Zone für Erwachsene ohne Kinder und eine Zone für Familien. Auf der gesamten Küstenfläche soll ein Raster mit 780 Quadraten entstehen, jedes Quadrat ist 3 mal 3 Meter gross. In jedem Quadrat dürfen zwei Personen liegen. « Das ist grösser, als die Gesundheitsbehörde vorschreibt » , sagt Mart í n zur spanischen Zeitung «ABC». Eigentlich sei er verpflichtet, jedem Badegast einen Abstand von 4 Metern zu sichern.

Am Strand entsteht ein Raster von 780 Quadraten mit einer Fläche von 3 mal 3 Metern. Screenshot: Concello de Sanxenxo via Facebook

Die Quadrate sind mit Seilen markiert. Grossfamilien haben die Möglichkeit, bis zu vier solcher Quadrate zusammenzulegen. Zwischen den Zonen wird es einen sechs Meter breiten Streifen geben, durch den die Urlauber ans Meer gelangen. Für die Gemeinde von Sanxenxo bedeutet dies eine Verringerung der üblichen Kapazität der Strände um fast 75 Prozent. « Hauptsache, unsere Gäste fühlen sich genauso sicher, wie wenn sie zu H ause bleiben würden » , meint Bürgermeister Mart í n.

So dürfte der Strand von Silgar in Galizien im kommenden Sommer nach dem Plan von Bürgermeister Telmo Martín aussehen. KEYSTONE

Künstliche Intelligenz in Andalusien

Anders löst es die Gemeinde von Fuengirola im südspanischen Andalusien: Dort sollen zwischen 50 und 60 Sensoren angeben, wie stark der Strand besetzt ist. Die Sensoren sollen an den Strommasten auf der sieben Kilometer langen Küstenstrecke angebracht werden. Ist der Strand einmal voll, wird keiner mehr reingelassen. Um Warteschlangen zu vermeiden, sollen Badegäste über freie Strandplätze noch vor dem Eingang informiert werden. Zeitlimits für den Strandgenuss sind allerdings nicht geplant. In anderen Gemeinden will die Polizei Drohnen einsetzen, um sich laufend einen Überblick über die Situation zu verschaffen . Wie die Zeitung «El País» berichtet, werden mithilfe von Traktoren Rillen im Sand markiert, damit die Regeln der sozialen Distanz eingehalten werden können.

Die spanische Gesundheitsbehörde empfiehlt den Strandbesuchern, eine Atemschutzmaske zu tragen. KEYSTONE

Plexiglaskabinen in Modena

Einen alternativen Lösungsvorschlag machte kürzlich eine Firma aus Modena in Norditalien: Sie schlägt vor, Plexiglaswände zwischen den Sonnenliegen aufzustellen. Dadurch entstehen Boxen von 4,5 mal 4,5 Meter mit einer 1,5 Meter breiten Öffnung. Erste Bestellungen seien bereits eingegangen, sagte Firmenleiter Claudio Ferrari zu «La Repubblica».

Strandferien hinter einer Plexiglaswand: Das ist der Vorschlag einer Firma aus Norditalien. Screenshot: Nuova Neon Group 2

Bei 40 Grad in einer Box am Strand liegen? Auf sozialen Medien hielt sich die Begeisterung der Italiener im Rahmen: « Lieber bleibe ich zu H ause » , meinte eine Userin auf Twitter.

Nur mit gültigem Ticket an die Nordsee

Eine weitere Idee für einen Ausflug ans Meer kommt aus den norddeutschen Bundesländern Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Dort will man Tagestouristen nur mit gültigem Ticket ans Meer lassen. « Man könnte Anmeldeverfahren über das Internet schaffen oder Ticketkonzepte, sodass man die Identität der Gäste kennt », sagte Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz der «Zeit».