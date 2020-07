Historische Luftaufnahmen veröffentlicht

So sehr kann sich eine Stadt in knapp 90 Jahren verändern

In den 1930-er-Jahren entstanden Luftaufnahmen von Basel. Das kantonale Grundbuch- und Vermessungsamt hat sie nun veröffentlicht und in den interaktiven Geoviewer integriert.

Wer einen genaueren Blick auf die Entwicklung der Stadt werfen will, kann hier Flächenaufnahmen aus zehn verschiedenen Perioden wählen und sie per Slider miteinander vergleichen. Die Verzerrungen in den Bildern ab 1979 wurden gar korrigiert, damit sie mit Aufnahmen aus dem Jahr 2018 kombinierbar sind, wie das Amt schreibt.