Kim Kardashian leidet unter den Skandalen von Kanye West

Morddrohungen gegen Kims Ex-Freund Pete Davidson, ein T-Shirt mit dem Slogan «White Lives Matter» und eine Reihe an antisemitischen Tweets – die Liste der diesjährigen Skandale rund um Kanye West (45) ist lang. Besonders schwer zu ertragen waren die zahlreichen Schlagzeilen für seine Ex-Frau Kim Kardashian, wie sie nun im Podcast von Angie Martinez offenbart.

Die 42-Jährige erzählt darin von ihrem Leben nach der Scheidung vom Musiker und wie das einstige Paar die Erziehung ihrer gemeinsamen Kinder bewältigt. Dabei kam sie auch auf ihren eigenen Vater, der 2003 verstorbene Robert Kardashian, zu sprechen. «Ich habe die besten Erinnerungen und die tollste Erfahrung mit meinem Vater und das ist alles, was ich für meine Kinder will. Solange sie das haben können, ist es das, was ich mir für sie wünsche», sagt Kim.

Kim hält Schlagzeilen über Kanye von ihren Kindern fern

Es sei jedoch ein turbulentes Jahr für sie gewesen – insbesondere in Bezug auf die Co-Erziehung mit Kanye West und seinen ständigen Skandalen. Unter Tränen und schluchzend meint die vierfache Mutter: «Ich hatte den besten Vater. Ich will nicht emotional werden. Es war einfach ein schwieriger Tag für mich. Es ist hart. Co-Parenting ist wirklich verdammt schwer.» Sie habe stets versucht, ihre Kinder vor der Schlammschlacht zwischen ihr und dem Rapper in diesem Jahr zu schützen. Auch die unzähligen umstrittenen Äusserungen und Handlungen Wests machten es ihr nicht leicht, wie sie sagt. Schliesslich sei das alles nichts für Kinder.

«Das ist wirklich schwerer Kram – auch für Erwachsene. Sie sind noch nicht bereit, damit umzugehen. Und wenn sie so weit sind, werden wir darüber Gespräche führen und ich werde vorbereitet sein, aber bis dahin werde ich alles tun, um ihr Leben so normal wie möglich zu halten», verrät Kim. Von den negativen Schlagzeilen ihres Vaters würden North (9), Saint (7), Chicago (4) und Psalm (3) zu Hause nichts mitbekommen. Auch zum Lehrpersonal in der Schule habe Kim einen guten Kontakt und werde auf dem Laufenden gehalten, worüber die Kinder sprechen. «Keines der anderen Kinder hat jemals etwas zu meinen Kindern gesagt», erzählt sie. «Ich werde sie bis zum Ende dieser Welt beschützen, solange ich kann.»

«Sobald ich sie abgesetzt habe, kann ich mich ausweinen.»

Der «The Kardashian»-Star wolle sich von allem, was ihren Ex-Mann betrifft, distanzieren – allerdings nicht vor dem Nachwuchs. «Wenn wir zur Schule fahren und sie die Musik ihres Vaters hören wollen, muss ich, egal was passiert, ein Lächeln im Gesicht haben, seine Musik aufdrehen und mitsingen und so tun, als wäre alles in Ordnung», so Kim – und gesteht: «Sobald ich sie abgesetzt habe, kann ich mich ausweinen.» Sie wünsche sich, dass ihre Kinder ihr es später danken, dass sie ihren Vater Kanye nicht öffentlich beschimpft hat.