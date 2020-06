Das Hobby der Monarchin

So sehr liebt die Queen ihre Pferde

Das neue Bild der reitenden Queen entzückt gerade ihre Fans. Hier gibts noch mehr herzige Bilder der 94-jährigen Monarchin auf Pferden.

Seit sie auf dem Thron sitzt, konzentriert sich die Königin in ihrer Freizeit aber insbesondere auf die Zucht von Turnierpferden. Gehalten und trainiert werden diese auf dem Landsitz der britischen Königsfamilie in Sandringham.

KEYSTONE/Andrew Matthews/PA via AP

Schon als kleines Kind lernte die Queen den Umgang mit dem Ross und nahm später sogar an Reitturnieren teil.

KEYSTONE/Steve Parsons/Pool via AP

Seit mehreren Monaten befindet sich Königin Elizabeth auf Schloss Windsor in Selbstisolation. Ein neues Foto der Monarchin zeigt: Die Zeit zu Hause nutzt sie, um einem ihrer grössten Hobbys nachzugehen – dem Reiten.

Am Montag veröffentlichte der britische Königspalast ein neues Foto von Königin Elizabeth. Darauf zu sehen: Die Monarchin hoch zu Ross im Garten von Schloss Windsor. Fit und munter wirkt die 94-Jährige auf dem Bild. Es ist das erste Mal, dass sich die Queen öffentlich zeigt, seit sie London aufgrund der Coronavirus-Pandemie verlassen und sich auf dem Anwesen in Windsor in Selbstisolation begeben hat.