Darum gehts In ihrer neuen Doku «The World’s a Little Blurry» spricht Billie Eilish erstmals über ihre in die Brüche gegangene Beziehung mit Rapper 7:AMP.

In der neuen Billie-Eilish-Doku «The World's a Little Blurry» wird Licht ins bisher gut behütete Liebesleben der 19-Jährigen gebracht. So wird darin erstmals ihre vergangene Beziehung zu Songwriter und Rapper Brandon Quention Adams (24) aka 7:AMP bestätigt.

Der geplatzte Valentinstag

In der Apple-TV+-Doku kriegen wir mit, wie die damals 16-jährige Billie nicht nur mit dem anstrengenden Tourleben, sondern auch mit dem distanzierten Verhalten ihres Freundes zu kämpfen hat. Aufnahmen zeigen, wie die Musikerin Backstage in Paris am Valentinstag vor zwei Jahren darüber spricht, einsam und unglücklich zu sein.

Auf die Frage eines Crewmitglieds hin antwortet Billie, dass Q, wie sie ihren Freund nennt, nichts vorbereitet habe und in der Nacht zuvor «wirklich seltsam und abwesend» gewesen sei. Nicht mal Zeit für ein Facetime-Date hätte er gehabt – denn der Rapper plante für Valentinstag einen Ausflug mit seinen Freunden, wie er ihr zuvor am Telefon mitteilte.

Billies herzzerreissende Antwort darauf: «Ich sagte nur: Weisst du was? Hab Spass, mach dir keine Sorgen um mich. Ich bin unglücklich und ich vermisse dich und ich wünschte, du würdest mit mir reden – ich habe sonst niemanden, mit dem ich reden kann.»

Der Coachella-Vorfall

Zwei Monate nach dem Valentinstags-Fiasko leidet Billie erneut unter seiner Abwesenheit. Diesmal tritt die Sängerin am Coachella-Festival auf – und obwohl Q sich anscheinend unter den Openair-Gästen befindet, lässt er sich kaum bei seiner Freundin blicken.

Ihrem Bruder Finneas teilt sie ihren Unmut mit, so habe sie ihrem Freund zuvor klar gemacht: «Der Deal ist: Ich besorge dir Karten, dafür verbringst du Zeit mit mir.» Nun habe sie ihn jedoch seit zweieinhalb Tagen nicht gesehen.

Tatsächlich taucht der Rapper vor Billies Auftritt doch noch auf – macht sich danach aber schon wieder rar. Als sie sich nach ihrem Auftritt wegen eines Patzers nicht gut fühlt und ihn darum bittet, bei ihr vorbeizuschauen, meint er lediglich: «Ich versuche es.» Wütend wirft die fünffache Grammy-Gewinnerin danach ihr Smartphone auf den Boden.

Das selbstzerstörerische Verhalten

Später in der Doku bricht sich Q die Hand, nachdem er in eine Wand boxte. Die «Bad Guy»-Sängerin erzählt daraufhin ihrer Kindheitsfreundin Zoe: «Ich versuche, ihn dazu zu bringen, in Therapie zu gehen. Er ist so selbstzerstörerisch.»

Nachdem sie den verletzten Adam besuchen geht, wird eine Szene gezeigt, in der sie mit ihrem Bruder Finneas einen Song über eine kaputte Beziehung schreibt. Die Lyrics: «Wenn ich von dir weg bin, bin ich glücklicher als je zuvor / Ich wünschte, ich könnte es besser erklären / Ich wünschte, es wäre nicht wahr.»

Die schwierige Trennung

In der nächsten Szene, die sich im Juni 2019 abspielt, hat Billie sich dann tatsächlich von Q getrennt. «Ich war einfach nicht glücklich», erklärt das junge Talent. «Und er hat sich einfach keine Mühe gegeben. Ich habe ihm wirklich gesagt: ‹Du hast nicht mal genug Liebe, um dich selbst zu lieben. Du kannst mich gar nicht lieben. Und das tust du nicht. Aber du denkst, dass du es tust.›»

Die Trennung sei ihr jedoch alles andere als leicht gefallen: «Ich bin nicht über ihn hinweg. Ich habe bisher niemand anderen gefunden. Ich habe nicht aufgehört, ihn zu lieben», so die US-Amerikanerin. Als sie später auf der Bühne ihre Ballade «I Love You» performt, kommen ihr die Tränen.