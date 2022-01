Blaulicht und Hautalterung – So sehr schadet Blaulicht deiner Haut wirklich

Direkt nach dem Aufstehen checkst du das Smartphone, danach folgen acht Stunden im (Home-)Office, nach der Arbeit darf der obligatorische Social-Media-Scan nicht fehlen, gefolgt vom Serienmarathon. Einen Grossteil des Tages starren wir auf Bildschirme. Das Ausmass zeigt eine Studie über unser Nachbarland: 2019 verbrachten die Deutschen fast zehn Stunden am Tag vor einem Bildschirm. Die Pandemie dürfte die Zahl noch weiter nach oben geschraubt haben.

Geschäft mit der Panik

Das Geschäft mit dem Schutz vor den Strahlen boomt deshalb, Cremes und Sprays zum Schutz fluten den Markt. Um herauszufinden, wie viel dahinter steckt, haben wir mit Malte Schmelter, Hautarzt bei Skinmed Klinik in Lenzburg gesprochen.

Malte Schmelter ist Hautarzt bei Skinmed Klinik in Lenzburg.

Dr. Schmelter, greift das Blaulicht von Smartphones und Bildschirmen die Haut wirklich an?

Unsere Haut wird durch sämtliches Licht, das auf sie trifft, angegriffen. Allerdings reizen UV-Strahlen unsere Haut ganz anders als HEV-Licht, also Blaulicht. Letzteres ist vor allem für oxidativen Stress in den Hautzellen verantwortlich, der freien Radikalen leichtes Spiel macht und dadurch zur Hautalterung führt. Blaulichtanteile gibt es aber auch im Sonnenlicht – und diese sind deutlich höher als der von elektronischen Geräten freigesetzte Anteil.

In den meisten Fällen sind die Emissionen der elektronischen Geräte so gering, dass wir sie vernachlässigen können. Zum Vergleich: Eine Minute im direkten Sonnenlicht entspricht etwa 172 Stunden vor einem Bildschirm in 30 Zentimeter Entfernung.