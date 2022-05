Essen fotografieren: So setzt du Food auf Fotos perfekt in Szene

Der liebevoll selbstgebackene Kuchen oder das farbenfrohe Menü im Sterneresti geben gute Motive für Instagram und Co. her. Oft sieht das Essen auf dem Teller dann aber viel besser aus als auf dem Foto. Nicht mit diesen Tipps!

Im Interview verraten Sue und Sibylle vom Schweizer Food-Fotografie-Unternehmen Comme Soie , worauf du in Sachen Licht und Food-Styling achten solltest.

Eine gute Lichtquelle ist essentiell für ein frisch wirkendes und gut ausgeleuchtetes Foodbild. Am besten den Teller nah ans Fenster rücken oder draussen im Schatten fotografieren. Wir fotografieren fast ausschliesslich mit Naturlicht und am schönsten wirkt seitliches, Frontal- oder Oberlicht.

Was machen viele in Sachen Licht falsch?

Eine direkte Sonneneinstrahlung ist meist zu hart und zu kontrastreich und wirft harte Schatten. Unbedingt zu vermeiden ist gedimmtes Kunstlicht in Innenräumen. Ein Foodfoto wirkt dann in der Regel sehr vergilbt und Details und Farben kommen nicht schön zur Geltung.

Welches Essen lässt sich am besten fotografieren?

Frische Salate oder Gemüse – also alles mit kräftigen Farben – sind am schönsten. Dennoch immer darauf achten, dass nicht zu viele Farben in einem Bild kombiniert werden.