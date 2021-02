Hörbranz (A), 21.01.2021: Autobahnpolizeibeamte hielten am Zoll einen 38-jährigen Lenker an. Bei der Fahrzeugkontrolle fanden sie im Kofferraum eine Hundebox mit einem Hundewelpen. Der junge Hund schien sehr hungrig und durstig zu sein. Der Fahrer wurde angezeigt, da er nötige Papiere nicht vorweisen konnte und keine Fütterungs- und Tränkehinweise festgestellt werden konnten. Der Welpe sollte nach Lustenau (A) an der Schweizer Grenze gebracht werden, stattdessen ist er jetzt in einem Tierschutzheim.

Der Fahrer hatte zwar gemeint, alle «Fäden in der Hand zu halten» als er seinen Kleintransporter mit Holz belud, was sich jedoch als Irrtum erwies. So heisst es am Dienstag in einem Facebook-Post der Polizei Konstanz. Das Schliessen der seitlichen Schiebetür war nämlich nicht mehr möglich. Polizisten des Reviers Villingen konnten bei der Kontrolle des Kleintransportes am Wochenende in Mönchweiler (D) deshalb leider «keinen guten Faden» an dem Fahrzeug lassen.