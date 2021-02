Alfa Romeo C41 : So sieht das neue Formel-1-Auto von Sauber aus

Das Team Alfa Romeo Racing Orlen präsentiert am Montag das Auto für die neue Formel-1-Saison. Es trägt den Namen «C41».

«C41» heisst der neue Bolide aus dem Hause Sauber Motorsport, mit dem das Team Alfa Romeo Racing Orlen in der neuen Formel-1-Saison auf Punktejagd gehen wird. Am Montagmittag wurde das neue Auto in Anwesenheit der beiden Fahrer Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi sowie Ersatzmann Robert Kubica in Warschau enthüllt.