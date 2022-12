Siegerprojekt aus Zürich: So sieht das neue Luzerner Theater aus

Der Prozess wird drei Jahre in Anspruch nehmen, bis ein ausführungsreifes Projekt vorliegt. Die Stadt Luzern hat in der Finanzplanung einen Betrag von 120 Mio. Franken dafür eingestellt.

Die Besonderheit des Projektes liege darin, dass das alte Theatergebäude von 1839 bestehen bleibe und mit einem Anbau Richtung Jesuitenkirche ergänzt werde. Alt und Neu werden so miteinander verbunden. «Mit dem Siegerprojekt bauen wir auf die Vergangenheit und blicken in die Zukunft», sagt Gabriela Christen, Präsidentin Stiftung Luzerner Theater. Das Siegerprojekt sowie die anderen elf Projekte aus der zweiten Wettbewerbsrunde werden bis am 29. Januar 2023 in der Kornschütte im Rathaus Luzern öffentlich ausgestellt.