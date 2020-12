Malaria Must Die

Am Donnerstag haben die Macherinnen und Macher der Kampagne «Malaria Must Die» ein Video mit David Beckham (45) veröffentlicht.

Auf Instagram hat David Beckham (45) am Donnerstag ein Video (siehe oben) geteilt, in dem er als 70-Jähriger zu sehen ist. Die Fussballlegende wurde dafür digital um 25 Jahre älter gemogelt: Er ist komplett ergraut, hat Altersflecken und tiefe Falten.

Dahinter steckt die Kampagne «Malaria Must Die» von Malaria No More UK. Der Brite arbeitet bereits seit über zehn Jahren mit der Organisation zusammen, die sich der Bekämpfung von Malaria verschrieben hat, eine durch Stechmücken übertragene Infektionskrankheit, die sich vor allem durch hohes Fieber bemerkbar macht und mit den richtigen Medikamenten eigentlich heilbar und gar vermeidbar wäre. Beckham sitzt sogar gemeinsam mit Tennisspieler Andy Murray (33) im Führungsrat der NGO.