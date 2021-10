Streamingstarts Oktober 2021 – So sieht Debbie Ryan als blutsaugende Party-Vampirin aus

Ausserdem startet ein Thriller, in dem Vampirinnen Los Angeles übernehmen wollen.

In ihrer neuen Serie will Gwyneth Paltrow vier Paaren zu einem besseren Sexleben verhelfen.

«Night Teeth»

Es gibt Taxifahrerfilme, und es gibt Vampirfilme, und nun gibt es auch die Kombination davon. Der Student Benny (Jorge Lendeborg Jr.) arbeitet in Los Angeles nebenbei als Chauffeur. Blaire (Debbie Ryan) und Zoe (Lucy Fry) steigen bei ihm ein, er soll während einer Partynacht ihr Fahrer sein – ohne zu ahnen, dass die beiden Vampirinnen sind.

Menschen vs. Vampirgangs

Ihr Ziel: Sie wollen gemeinsam mit ihrem Chef Victor (Alfie Allen) über die Stadt herrschen. Dazu müssen sie die anderen Vampirstämme in Los Angeles ausstechen – und die Leute, die die Menschen vor ihnen beschützen wollen. Auch Teil der Vampir-Gegner ist Bennys Bruder Jay (Raúl Castillo). Er ist überzeugt davon, dass seine verschwundene Partnerin von den Vampiren entführt wurde. Benny könnte sich einfach auf die Seite der Menschen stellen, doch er muss feststellen, dass er Blaire anziehend findet.

Es ist Frys wildeste Figur

«Auf der einen Seite haben wir eine reiche und gefährliche Unterwelt mit Vampir-Verbrecherfamilien, Bandenkriegen, Macht und Geld, und auf der anderen Seite diesen Jungen, der völlig aus seinem Element ist», sagt Regisseur Adam Randall zu «Rolling Stone» über den Thriller. Für die Rolle der Zoe musste Lucy Fry loslassen, erklärt sie bei Backstage.com: «Das fand ich toll, denn ich hatte noch nie eine so wilde Figur wie sie gespielt. Es hat so viel Spass gemacht, diese Energie zu nutzen».

«Sex, Love & goop»

Mit ihrer neuen Serie will Gwyneth Paltrow Paaren helfen. In den sechs Folgen steht die Lust im Fokus, es soll neue Leidenschaft in das Sexleben der Paare kommen. Wie? Gwyneth Paltrow schickt die vier Paare zu verschiedenen Sexpertinnen und Sexperten.



Eine Teilnehmerin ringt damit, dass sie mit ihrem Partner nie zum Orgasmus kommen kann und von ihrer Familie ständig mit der Frage nach Nachwuchs unter Druck gesetzt wird, ein lesbisches Paar hat mit dem Körperbild zu kämpfen.