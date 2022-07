Alkoholfreier Apéro

Die Zeiten in denen wir, wie in der amerikanischen Serie «Mad Men», nach der Arbeit vollster Selbstverständlichkeit zum Alkohol griffen, sind vorbei.

Zoom-Apéro zum Networken

Es gibt viele Gründe, den Alkohol mal wegzulassen . Das besser gelingende Networking und Brainstormen ist einer davon. Schnapp dir statt des Weinglases eine köstliche Alternative, wie alkoholfreien Wermut oder alkoholfreies Bier, stosse damit in Richtung Kamera an, tausche dich intensiv aus und: rolle danach trotzdem noch deine Yogamatte aus.

Afterwork: Sundowner am See

Nichts geht über ein erfrischendes Afterwork-Bier unter Freunden. Flexible Arbeitszeiten lassen es je nach Branche zu, dass man am Abend noch ein paar Sonnenstrahlen mitnimmt. Nach der Arbeit steigst du auf dein Velo und lässt dir auf dem Weg an den See die Brise um den Kopf wehen. Was dein Körper nach dem langen Sitzen braucht, ist Bewegung.