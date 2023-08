Statistik: So sieht der durchschnittliche Schweizer aus 

Ebenso wahrscheinlich ist es, dass sie in einer Stadt lebt. 85 Prozent der Schweizer Bevölkerung leben heute in Städten. 1930 war es erst ein Drittel.

In der Schweiz leben rund 8,7 Millionen Menschen. Rund 75 Prozent von ihnen haben hierzulande den Schweizer Pass. Zählt man die Schweizerinnen und Schweizer im Ausland dazu, so besitzen fast 6,5 Millionen Menschen die Schweizer Staatsangehörigkeit. Aber wie sieht denn der typische Schweizer oder die typische Schweizerin eigentlich aus? Dieser Frage ging die Zeitung «Le Temps» auf den Grund und hat dafür die Zahlen des Bundesamts für Statistik aus dem Jahr 2021 herangezogen.



Der Durchschnittsschweizer lebt in der Deutschschweiz, genauer gesagt im Kanton Zürich. Dort leben 17,5 Prozent (rund 1’130’000 Personen) der hiesigen Bevölkerung. Dahinter folgt der Kanton Bern mit 13,4 Prozent.