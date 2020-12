Harte Ausgangssperre: Derzeit gilt diese zwischen 20 Uhr und 6 Uhr früh. Ab dem Stefanitag (26.12.) soll sie wieder ganztägig greifen. Ausnahmen: Arbeit, Deckung notwendiger Grundbedürfnisse des täglichen Lebens, Hilfe für Anverwandte, Bewegung an der frischen Luft zur körperlichen und psychischen Erholung.

Am Freitag werden ab 15 Uhr die Landeshauptleute über den neuen harten Lockdown, der noch nächste Woche durch den Hauptausschuss des Parlaments muss, in Kenntnis gesetzt.

In Österreich soll ein dritter Lockdown beschlossen werden.

Wie verschiedene Medien aus Österreich berichten, kommt es in Österreich nach Weihnachten zum dritten Lockdown. Am Freitag werden ab 15 Uhr die Landeshauptleute über den neuen harten Lockdown, der noch nächste Woche durch den Hauptausschuss des Parlaments muss, in Kenntnis gesetzt.