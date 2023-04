Schweiz: So sieht der neue Führerausweis aus

In der Schweiz besitzen rund 6,4 Millionen Bürgerinnen und Bürger einen Führerausweis. Jährlich werden gegen 600’000 Führerausweise im Kreditkartenformat (FAK) produziert. Wer ab dem 15. April 2023 beim

Strassenverkehrsamt seines Wohnsitzkantons einen Führerausweis bestellt, erhält einige Tage später den Führerausweis im Kreditkartenformat der neusten Generation per Post zugestellt. Das schreibt die Vereinigung der Strassenverkehrsämter (Asa) am Montag in einer Medienmitteilung. Die Daten auf dem neuen FAK bleiben unverändert. Hingegen entspreche das neue Design den höchsten internationalen und europäischen Standards für Ausweissicherheit.