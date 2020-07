Aktualisiert vor 10min

Limitierte Ausgabe

So sieht der On-Schuh von Roger Federer aus

Ganz weiss mit schwarzen Nähten: Das ist der von Roger Federer designte Schuh. Es gibt nur 1000 Exemplare davon.

von Raphael Knecht

1 / 13 Roger Federer hat seinen eigenen On-Schuh gestaltet. On Er ist praktisch komplett weiss. On Zum weissen Look kommen einige kleine, schwarze Nähte und ein goldenes On-Logo. On

Darum gehts Der Laufschuhhersteller On hat seinen Federer-Schuh vorgestellt.

Der Tennisstar hat am Design mitgearbeitet.

Nachhaltigkeit hatte bei dem Schuh Priorität.

Wer ein Exemplar bekommt, wird mit einer Verlosung bestimmt.

Am Montag hat der Schweizer Schuhhersteller On seinen ersten mit Roger Federer kreierten Sneaker vorgestellt. Dabei wollte die Tennislegende mit der Tradition brechen und verzichtete auf die schweren Gummisohlen, mit denen die meisten Tennis-Sneakers ausgestattet sind. Stattdessen kommt beim The Roger Centre Court die sogenannte Cloudtec-Sohle von On zum Einsatz.

«Das minimalistische Design und der leichtfüssige Komfort von On-Schuhen haben mich schon vor Jahren fasziniert», sagt Federer in einer Mitteilung. Der Sportler hat laut Eigenangaben sehr eng mit dem On-Team zusammengearbeitet: «Meine Kenntnisse über Schuhe im Leistungssport sowie mein persönliches Interesse an Mode konnten die Produktentwicklung massgeblich mitprägen.»

The Roger Centre Court ist komplett weiss mit schwarzen Nähten und einem schwarzen Speedboard – das ist die speziell von On entwickelte Platte in der Mittelsohle. Die sogenannte 0-Serie erscheint in einer individuell nummerierten Auflage, limitiert auf 1000 Paare. Dass die Serie die Nummer null hat, lässt vermuten, dass On künftig weitere Serien plant und der Schuh dann vielleicht auch weniger oder gar nicht limitiert angeboten wird. Bestätigen will das Unternehmen dies jedoch nicht.

Hergestellt wird der Schuh aus veganem Leder, der Materialverbrauch soll dabei möglichst gering bleiben. So habe man den ökologischen Fussabdruck signifikant reduzieren können, sagt On-Mitgründer David Allemann: «Nachhaltigkeit ist bei der Entwicklung dieser neuen Generation von tennisinspirierten Schuhen eine absolute Priorität.»

Schuhhersteller Federer ist Mitbesitzer von On On ist ein Zürcher Sportschuhhersteller mit Sitz in Zürich, Portland, Berlin, Yokohama und Shanghai. Das Unternehmen wurde von ehemaligen Spitzensportlern und Ingenieuren gegründet. Seit 2019 ist Roger Federer Mitbesitzer von On.

Der Schuh wurde am 6. Juli lanciert, weil es sich dabei um das 17. Jubiläum von Federers erstem Triumph in Wimbledon handelt, wie es in der Mitteilung von On heisst. Zu kaufen gibt es die limitierten Sneakers online zum Preis von 310 Franken.

Wer ein Exemplar kaufen darf, entscheidet der Hersteller über eine Verlosung auf seiner Website. Interessierte können sich dort noch bis am Mittwochmorgen um 10 Uhr für die Verlosung registrieren.