Erstes Foto: So sieht der Polestar 3 wirklich aus

Mit einem kurzen Teaser-Video und einem ersten Foto hat Polestar die Weltpremiere seines dritten Modells für Oktober angekündigt. Mit dem vermutlich rund 4,80 Meter langen Elektro-SUV will der chinesisch-schwedische Hersteller in eines der wachstums- und margenstärksten Segmente vordringen – bei uns in Europa, aber besonders auch in den USA, sind mittelgrosse SUV weiterhin enorm beliebt, weshalb der Polestar 3 nicht nur in China, sondern auch in den USA gebaut wird. «Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, der unseren Wachstumskurs beschleunigt und uns in die nächste Phase führt», ist Polestar-Chef Thomas Ingenlath überzeugt.