Drohende Energiemangellage: Behörden empfehlen «minimale Bargeldreserve in kleinen Scheinen»

Der Kanton Baselland erklärt nun in einem Video, wann wem der Stecker gezogen wird.

In der Schweiz droht im Winter wegen des Kriegs in der Ukraine die Energie knapp zu werden.

Im Winter droht der Schweiz eine Energiemangellage, so der offizielle Terminus der Bundesverwaltung für drohende Stromausfälle. Diese könnten die indirekte Folge des Ukraine-Kriegs sein, weil Europa dem russischen Aggressor Wladimir Putin geschlossen die kalte Schulter zeigt, drosselt dieser die Gaszufuhr in den Westen. Das bringt den Energiemarkt durcheinander. Im Winter drohen deshalb Engpässe. Auch in der Schweiz, die auf Stromimporte angewiesen ist, um die Nachfrage zu decken.